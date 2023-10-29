Ümit Karan'dan Kerem Aktürkoğlu'na ilginç çağrı: 2 günde gol vuruşunu düzeltirim

Kerem Aktürkoğlu’nun Rizespor maçında kaçırdığı gollere tepki gösteren Galatasaray’ın efsane forvetlerinden Ümit Karan ilginç bir çağrıda bulundu.

"2 GÜNDE GOL VURUŞUNU DÜZELTİRİM"

Genç yıldızın gol vuruşlarını düzeltebileceğini söyleyen Ümit Karan, "Kerem Aktürkoğlu’nu bana 2 gün versinler, bakın gol vuruşunu nasıl düzelteceğim. Bugün iyi oynamadı zihinsel olarak da kafası maçta değildi. Ama Bayern Münih maçında çok iyiydi. Takım, Rize deplasmanına yorgun geldi. Kimse neden mükemmel oynamadınız, çok pozisyona giremediniz diyemez. Haksızlık olur." dedi.