Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik

Ümit Millî Takımı'nın özel maçta Slovenya ve 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası elemelerinde Norveç ile oynayacağı maçların aday kadrosundan Mehmet Can Aydın ve Ravil Tagir sakatlıkları nedeniyle çıkarıldı.

KAYNAK: AA
Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik

Özel maçta Slovenya ve 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Norveç ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Mehmet Can Aydın ve Ravil Tagir, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

ERAY KORKMAZ VE METEHAN BALTACI DAVET EDİLDİ

Çaykur Rizespor A.Ş. forması giyen Eray Korkmaz ve Eyüpspor forması giyen Metehan Baltacı, Ümit Millî Takımı'nın Slovenya ve Norveç maçları aday kadrosuna dâhil edildi.

Ümit Milli Takım, 17 Kasım Cuma günü İstanbul'da Slovenya ve 21 Kasım Salı günü Alanya'da Norveç ile karşı karşıya gelecek.

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