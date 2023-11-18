Ümit Milli Takımı'nın genç yıldızı Yunus Emre: Sonu inşallah A Milli Takım olur

Ümit Milli Futbol Takımı’nın 17 yaşındaki oyuncusu Yunus Emre Konak, bu formayı giydiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Sonu inşallah A Milli Takım olur. Çok gurur verici bir şey" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ümit Milli Takımı'nın genç yıldızı Yunus Emre: Sonu inşallah A Milli Takım olur

Ümit Milli Futbol Takımı, Pendik Stadyumu’nda özel maçta mücadele ettiği Slovenya ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Ümit Milli Futbol Takımı’nın 2006 doğumlu oyuncusu Yunus Emre Konak, "Kazanabileceğimiz bir maçtı, kazanamadık. Pozisyonlarımız vardı, değerlendiremedik. Sonuç 1-1 kaldı. Çok pozisyon bulduk, atamadık" diye konuştu.
Genç yaşında Ümit Milli Takım’a davet edilmesinin hatırlatılması üzerine Konak, "17 yaşındayım. Bu aileye katıldım. Çok mutluyum. Ağabeylerimle aram çok iyi. Sonu inşallah A Milli Takım olur. Çok gurur verici bir şey" şeklinde konuştu.
Norveç maçının zor geçeceğini ifade eden 17 yaşındaki futbolcu, "İnşallah kazanırız" yorumunda bulundu.

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