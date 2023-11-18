Ümit Milli Takımı'nın genç yıldızı Yunus Emre: Sonu inşallah A Milli Takım olur

Ümit Milli Futbol Takımı, Pendik Stadyumu’nda özel maçta mücadele ettiği Slovenya ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Ümit Milli Futbol Takımı’nın 2006 doğumlu oyuncusu Yunus Emre Konak, "Kazanabileceğimiz bir maçtı, kazanamadık. Pozisyonlarımız vardı, değerlendiremedik. Sonuç 1-1 kaldı. Çok pozisyon bulduk, atamadık" diye konuştu.
Genç yaşında Ümit Milli Takım’a davet edilmesinin hatırlatılması üzerine Konak, "17 yaşındayım. Bu aileye katıldım. Çok mutluyum. Ağabeylerimle aram çok iyi. Sonu inşallah A Milli Takım olur. Çok gurur verici bir şey" şeklinde konuştu.
Norveç maçının zor geçeceğini ifade eden 17 yaşındaki futbolcu, "İnşallah kazanırız" yorumunda bulundu.
Ümit Milli Futbol Takımı, Pendik Stadyumu’nda özel maçta mücadele ettiği Slovenya ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Ümit Milli Futbol Takımı’nın 2006 doğumlu oyuncusu Yunus Emre Konak, "Kazanabileceğimiz bir maçtı, kazanamadık. Pozisyonlarımız vardı, değerlendiremedik. Sonuç 1-1 kaldı. Çok pozisyon bulduk, atamadık" diye konuştu.