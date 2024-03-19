Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı'nın önüne gittiği günü anlattı 'Süleyman Soylu çıksaydı döverdim'

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Ruşen Çakır’ın sunduğu Medyascope YouTube programına katıldı. Yayında hem Çakır’dan hem de yayını takip eden vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan Özdağ, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile aralarında geçen polemiğin sorulması üzerine verdiği cevap gündem oldu.

Programda bir kullanıcının, “Süleyman Soylu düellosu bekliyorduk ne oldu?” sorusuna Ümit Özdağ’ın cevabı şu şekilde oldu:

Şöyle. Süleyman Soylu Antalya’da bir konuşmasında bana hakaret etmiş. Göç idaresi konuşmasında.. Ve bu bana meclis binasında soruldu, benim de hakaretten haberim yoktu. Gazeteciler duymuşlar, aynı gün çünkü oluyor hadise..

Okudum gerçekten çok ağır hakaret, mahkemeye gittim. Mahkeme beraat verdi.

Şimdi ben bunu (hakareti) o hakime söylesem o hâkim beni içeriye atar…

Bu sana söylense ne yaparsın? Ama sen siyasisin.. Ben siyasetçiyim. Onun için siyasetçi daha fazla eleştirilmeyi kabul eder. Ama hakaret edemezsin sen bana, hem de bakan konumunda..

Sonra çıktı bir televizyon programında tekrar hakaret etti. Onun üzerinde bende bir basın toplantısı yaptım hemen, 1 saat sonra..

Dedim ki geliyorum!

Silahsız geliyorum.

“DÖVERDİM! KİMSE BENİM ANNEME KÜFREDEMEZ!”

Bakın samimi söylüyorum, eğer içişleri bakanlığının önüne çıkıp meydan okusaydı, bende oraya kadar yürüyebilseydim döverdim!

Onun için gittim zaten. Kimse benim anneme küfredemez.

İki. Kardeşim sizin elinizde devletin bütün belgeleri var.

Soros çocuğu diyor. Soros Suriyeliler Türkiye’de kalsın diyor.. Suriyelilerin Türkiye’de kalması için çalışan…Bak sesim gitti aylardan beri konuşan…

Ben çıkması için çalışıyorum… Soros’un projesinin gerçekleşmesinden sorumluda Süleyman Soylu’dur…

NE OLMUŞTU?

Soylu Özdağ'a yönelik, "Adam yerine koymam, haysiyetsiz adam. Bu adam hayvandan aşağı bir adamdır. Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir" demişti.

Bunun üzerine Özdağ, Soylu'ya verdiği yanıtta "Ben yarın İçişleri Bakanlığı’nın önüne gideceğim. Tek başıma ve silahsız. Süleyman, zerre kadar erkeklik onurun varsa beni kapının önünde bekle. O zaman göreceğiz kim operasyon çocuğu, kim Soros’un çocuğu. Saat 11.00’de. Erkeksen orada bekle” demişti.