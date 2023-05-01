Ümit Özdağ, İzmir'i ziyaret etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'in Gaziemir ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Ziyaretlerinde Zafer Partisi'nin sığınmacı politikalarını anlatan Özdağ, iktidara gelmeleri halinde Suriyelileri vatanlarına uğurlayacaklarını kaydetti.

Sığınmacıların ülkelerine gönüllü olarak döneceğine inanmadığını anlatan Özdağ, "Gerekirse zorla, Lübnan'ın yaptığı gibi biz de yollayabilmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Ata İttifakı dışındaki ittifakların "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözünü söyleyemediğini savunan Özdağ, şöyle konuştu:

"'Ne mutlu Türk'üm diyene' diyen bir ittifak var mı? Var, Ata ittifakı. Parti var mı? Zafer Partisi. Türk milliyetçisi bir aday var mı? Var, Sinan Oğan. Peki sayımız belli olmasın mı kardeşim? Bu ülkede Atatürk'ten taviz vermeyen, Türk milliyetçiliğinden taviz veren kaç tane seçmen var bilmek istiyorum."

Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde, kendilerine destek talebiyle gelecek diğer ittifaklara, Anayasa'nın ilk dört maddesinin değişmemesi, PKK ve FETÖ'yle mücadele, tarikatların, cemaatlerin devletten çıkartılması, Suriyelilerin bir sene içinde ülkelerine gönderilmesi şartını koyacaklarını da söyledi. (AA)