Ali Babacan’dan Trabzonsporluları çok kızdıracak sözler: Berat Albayrak tarafından açıkça desteklendi

Ali Babacan NOW TV’de İlker Karagöz’ün Çalar Saat programına konuk oldu. Hafta sonu oynanan Trabzonspor – Fenerbahçe maçındaki olaylar hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Trabzonspor’un AKP iktidarı tarafından ‘el altından’ desteklendiğini ileri süren Babacan, eski Hazine Bakanı Berat Albayrak’ı işaret etti.

"BERAT ALBAYRAK TRABZONSPOR'LA İLGİLİ NELER NELER SÖYLÜYORDU"

“Hükümete yakın takım mısın uzak takım mısın?” diyen Babacan, “Hükümetin el altından desteklediği bir takım mısın yoksa uzak bir takım mısın? Bu karşılıklı… Bazı takımlarda hükümete yakın olmanın hem keyfini sürüyorlar, nemasını alıyorlar. Zamanın Hazine’den sorumlu bakanı, birinci damat(Berat Albayrak) Trabzonspor’la ilgili neler neler söylüyordu” ifadelerini kullandı.