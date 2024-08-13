Ümit Özdağ Türkiye'yi nasıl kaçak göçmen cehennemine çevirdiklerini açıkladı. BM yetkilisi Hintli itiraf etti

Türkiye'nin en önemli problemlerinden biri haline gelen mülteciler gündemde yer almaya devam ediyor.

Hindistan kökenli BM yetkilisinin Türkiye'nin göç yasasıyla ilgili sözleri Türkiye'yi nasıl kaçak göçmen cehennemine çevirdiklerinin adete kanıtı niteliğindeydi.

Özdağ, Birleşmiş Milletler yetkilisi olan Hindistan kökenli diplomatın Türkiye'nin yaptığı göç yasasına ilişkin çarpıcı sözlerini paylaştı.

Katıldığı Youtube kanalında değerlendirmelerde bulunan Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Göç idaresi yasası yapılırken Birleşmiş Milletler yetkilisi olan Hindistan kökenli diplomat toplantılar sırasında, 'O kadar güzel yasa yaptınız ki? Türkiye'ye göç edesim geliyor.' ifadelerini kullandı. Size resmi toplantı tutanağından bahsediyorum."