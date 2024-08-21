Türkiye’den kaçmaya çalışan kaçaklar yakalanıp vatanın bağrına salındı

Düzenleme: Kaynak: AA
Türkiye’den kaçmaya çalışan kaçaklar yakalanıp vatanın bağrına salındı

Kırklareli'nde bir kamyonetin kasasında 32 kaçak yakalandı. Kaçaklar, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesine götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürürken, Pınarhisar Kavşağı yakınlarında bir kamyoneti durdurmak istedi.

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ARAÇ ‘DUR’ İHTARINA UYMADI

Araç, "dur" ihtarına uymayarak kaçtı ve kovalamaca sonucu Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda durduruldu.

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KAMYONETİN KASASINDAN ÇIKTILAR

Kamyonetin kasasında farklı uyruklardan 32 kaçak bulundu. Kaçaklar, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesine götürüldü.

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Kamyonet sürücüsü B.E.D.'nin ise 2 ayrı suçtan arandığı öğrenildi.

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