Ümit Özdağ Zafer Partisi'nde bayraklar ancak Türk Devleti için can veren kahramanlar için yarıya indirilir dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Temmuz tarihinde Tahran’da suikasta uğrayan Hamas lideri İsmail Haniye için Türkiye’de 2 Ağustos tarihinde 1 günlük milli yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Yas kapsamında tüm yurtta bayrakların yarıya kadar indirileceği Erdoğan tarafından imzalanan karar ile duyuruldu. Cumhurbaşkanının yas kararı hem siyaset sahnesinde hem de sosyal medyada gündeme oturdu. Cumhurbaşkanın ilgili yas kararında şu ifadeler yer aldı:

“Filistin davasının önde gelen liderlerinden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin 31 Temmuz 2024 tarihinde Tahran’da gerçekleştirilen menfur bir suikast neticesinde şehit olması nedeniyle bir gün süreyle milli yas ilan edilmesi ile bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 2 Ağustos Cuma günü güneşin batışına kadar bayrakların yarıya çekilmesi uygun görülmüştür. Bilgilerini ve gereğini rica ederim.”

ÖZDAĞ’DAN TEPKİ

Karara tepki gösterenler HAMAS liderinin hayatını kaybetmesinin Türkiye’yi ilgilendirmediğini ve bundan dolayı bayrakların yarıya indirilmesinin doğru olmadığını savundu.

Karara karşı çıkanlardan birisi de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ oldu. Özdağ sosyal medya hesabından Zafer Partisi binası önünde Türk Bayrağının gönderde olduğu kısa bir videoyu İstiklal Marşımız eşliğine paylaştı. Özdağ paylaşımının altına şu notu düştü:

“Zafer Partisi'de bayraklar ancak 10 Kasım'da ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milleti için can veren kahramanlar için yarıya indirilir!”