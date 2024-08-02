İsmail Haniye için Türk bayrakları yarıya indirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
İsmail Haniye için Türk bayrakları yarıya indirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye 'nin suikastı üzerine bir günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı. Bu nedenle yurdun çeşitli yerlerindeki Türk bayrağı yarıya indirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye 'nin şehadeti sebebiyle bir günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı. Milli yas nedeniyle yurtta çeşitli yerlerde olduğu gibi İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan Çamlıca Tepesi'nde de Türk bayrağı yarıya indirildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehadeti sebebiyle bir günlük milli yas ilan edildiğini bildirdi. İlan edilen mili yas nedeniyle yurdun çeşitli yerlerinde bulunan Türk bayrakları yarıya indirildi. İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan Çamlıca Tepesi'ndeki dev Türk bayrağı da milli yas nedeniyle yarıya indirildi.

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