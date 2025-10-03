Ümit Özdağ'dan dikkat çeken uyarı! 'Bu bir tuzak...'

Ümit Özdağ'dan dikkat çeken uyarı! 'Bu bir tuzak...'

Zafer Partisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 19 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi KKTC'yi ziyaret edecek. Ümit Özdağ, federasyon projesinin Kıbrıs Türklüğünü yok etmeyi hedefleyen bir tuzak olduğunu söyledi.

Ümit Özdağ'dan gelen ''Zafer Partisi federasyon projesinin Kıbrıs Türklüğünü yok etmeyi hedefleyen bir tuzak olduğunu biliyor ve bağımsız KKTC’nin ebediyen yaşaması gerektiğini savunuyor.'' açıklaması dikkat çekti.

Özdağ, KKTC’de 19 Ekim’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı parti olarak ziyaret edeceklerini duyurdu. Özdağ, ziyaretin amacının Ersin Tatar'a seçimlerde başarı dilemek olduğunu ifade etti.

'BİR TUZAK OLDUĞUNU BİLİYORUZ'

Özdağ'ın "Zafer Partisi federasyon projesinin Kıbrıs Türklüğünü yok etmeyi hedefleyen bir tuzak olduğunu biliyor ve bağımsız KKTC’nin ebediyen yaşaması gerektiğini savunuyor." ifadeleri de dikkat çekti.

Özdağ, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle

"5-8 Ekim tarihleri arasında Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Dışişleri ve Devlet E. Bakanı Sayın Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel ve Zafer Partisi Sözcüsü Sayın Azmi Karamahmutoğlu ile birlikte KKTC’yi ziyaret edeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar beyi ziyaret edecek ve önümüzdeki seçimlerde başarılar dileyeceğiz.

Zafer Partisi federasyon projesinin Kıbrıs Türklüğünü yok etmeyi hedefleyen bir tuzak olduğunu biliyor ve bağımsız KKTC’nin ebediyen yaşaması gerektiğini savunuyor."

