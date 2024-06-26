Muhtarın güldüren su isyanı. 'Mübarek günde suları düzgün kullanın'

Köyde su ihtiyacını karşılamakta zorlanan muhtarın güldüren isyanı, sosyal medyada büyük ilgi topladı. Köydeki su kaynaklarının yetersizliği ve halkın bilinçsiz su tüketimi, muhtarı isyan noktasına getirdi.

Muhtar "Şu mübarek günde suları düzgün kullanın. Yazık günah. Namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz. Yakışmıyor. İstanbul’dan Ankara’dan geliyorsunuz, salatalığınızı, domatesini yiyorsunuz, suyu kullanıyorsunuz ondan sonra kaçıyorsunuz" diyerek köy halkının su kullanım alışkanlıklarını eleştirdi. Bu samimi ve mizahi sitem, sosyal medyada hızla yayılarak birçok kişi tarafından paylaşıldı ve güldürdü.