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Aracını yaktı, bıçakla polislere saldırdı, öldürüldü

Ümraniye'de, denetim yapan ekiplerin işlem yapmasına sinirlenip otomobilini yakan sürücü etrafa ve polis ekiplerine bıçakla saldırdı.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 20:25
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Ümraniye'de bıçakla saldırdığı polis tarafından vurulan sürücü öldü

Aracını yaktı, bıçakla polislere saldırdı, öldürüldü
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DHA'nın haberine göre; önce havaya ateş eden polis ekipleri buna rağmen durmayan sürücüyü ateş ederek etkisiz hale getirdi. Hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybederken, seken kurşunlardan 3 kişi de yaralandı. Tüm yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 15.15 sıralarında Esenşehir Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, denetim yapan polis ekipleri, şüpheli buldukları 34 SL 926 plakalı otomobili durdurdu. Hacizli olduğu gerekçesiyle aracının trafikten men edileceğini öğrenen sürücü Yavuz Genç ve yanındaki kişi işlem yapan polis ekiplerine tepki gösterdi. Sürücü Yavuz Genç, ardından çılgına dönerek otomobilini ateşe verdi.

Cadde trafiğe kapatılırken sürücü, bıçak çekerek, yangına müdahaleye gelen itfaiye ekiplerini yaklaştırmadı. Sürücü ardından polislerin arasına koşup bıçakla saldırmaya başladı. Arkadaşı ile birlikte polisi yere düşürdü. Arkadaşı yerdeki polise tekmeler sallarken sürücü Yavuz Genç bıçakla saldırmayı sürdürdü. Polis havaya ateş açtı. Buna rağmen durmayan Yavuz Genç'e ateş edilerek etkisiz hale getirildi. Genç ile seken kurşunlardan yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Sürücü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer saldırgan gözaltına alındı. 

"BIÇAKLA POLİSE, HALKA, İTFAİYEYE SALDIRDI"

Çevre esnaflarından Şahin Acı, "Burada ölen kişi aracını yaktı. O ara polisler müdahale etmeye kalktı. İtfaiye ekiplerine bıçak çekti. Polis milleti yaralamaması için havaya ateş açtı. Kardeşini yere yatırdılar. O da bıçağını çekti, dört polisin arasına saldırdı. Polisleri vurmaya kalkınca polisler etkisiz hale getirdi. Polislerin hiçbir şekilde kabahati yoktu. Çünkü polisler ona yardım etmeye çalıştı. Tuttu yangın tüpü tarzında malzemeler attı, patlamalar oldu. Bıçakla polise, halka, itfaiyeye saldırdı. En son polis havaya ateş etti, 'dur yapma' dedi. Polislerin üstüne saldırma yapınca polis etkisiz hale getirdi. Aracı yakarken, 'ben bu aracın vergisini ödüyorum' diyordu. 

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor. Öte yandan, tüm yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. 

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Nesrin Kurnaz
20.09.2022 20:39
İnsanlar sorunların içinden çıkamayınca farklı tepkiler verebilir. Bunlardan bir tanesi de haberde yazıldığı şekilde, öfke patlaması. Borç yükü altında ezilen insanlara Allah yardım etsin her konuda.  
 
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