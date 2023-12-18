Ümraniye'de çifte yangın alarmı: Hızlı itfaiye müdahalesiyle alevlere son verildi!

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan Hoca Nasrettin Caddesi'nde iki ayrı katı atık depolama sahasında çıkan yangınlar, hızlı bir itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangınlar, bölgeye sevk edilen polis ve çok sayıda itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yoğun çaba göstererek yangınları kontrol altına aldı. İtfaiye çalışmalarına iş makineleri de destek verdi. Her iki katı atık depolama sahasındaki yangınlar, kısa sürede söndürülerek bölgede oluşabilecek daha büyük zararların önüne geçildi. Yangınların çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.