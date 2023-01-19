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Ümraniyespor'dan flaş transfer

HangiKredi Ümraniyespor, Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Moldovalı futbolcu Alexandru Epureanu'yu transfer etti.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 18:32
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Ümraniyespor Başakşehir'den ayrılan Epureanu'yu renklerine bağladı

Ümraniyespor'dan flaş transfer
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Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi. 8,5 sezon boyunca Başakşehir forması giyen Epureanu, sezonun kalan bölümünde Ümraniyespor formasıyla Süper Lig'de boy gösterecek.

Ara transferde Berke Özer ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katan Ümraniyespor, Epureanu'yla birlikte 3. takviyesini yapmış oldu.

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Alper
19.01.2023 18:42
Zengin isadamlari istanbul kulüplerini alıp kendi reklamlarını yapacaklarına çeksinler Türk futbolundan ellerini.Ligimiz istanbul ligimi olacak.Istanbul un ilçeleri arasında lig mi oynayacagiz  
 
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