Ümraniyespor'dan Fenerbahçe'ye yasak

Ümraniyespor Kulübü, Fenerbahçe ile yarın oynanacak maç öncesi bir açıklama yaptı.

Buna göre Ümraniyespor logolu kartlara bilet satışı yapılacağı belirtildi.

Açıklama şöyle:

"Süper Lig'de oynayacağımız Fenerbahçe müsabakasında Ümraniyespor tribünlerine logosuz, TFF ve Fenerbahçe logolu Passolig kart sahiplerine bilet yüklenemeyecektir. Bu kartlardan alım yapmış olan kişilerin biletleri iptal edilecektir."

Fenerbahçe ile Ümraniyespor, 23 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.