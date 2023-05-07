Ümraniyespor umutlu

Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Er, Sivasspor karşılaşması sonrası galibiyeti yorumladı. Mustafa Er, maçta 3 gol ve 1 asist yapan Umut Nayir'e övgü yağdırdı.

Ümraniyespor umutlu

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 4-1 yenen HangiKredi Ümraniyespor'un teknik direktörü Mustafa Er, zorlu maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"KAZANMAK ZORUNDAYDIK"
Net bir skorla kazandıklarını dile getiren Mustafa Er, "Kazanmamız gereken bir maçı net bir skorla kazandığımız için çok mutluyuz. Ligin sonu yaklaştıkça makas daralıyor. Maçtan önce ligin son maçı gibi oynayacağız dedik, devam etmek için kazanmak zorundaydık. Rakipten çok istediğimizi herkese hissettirmemiz gerekiyordu. Ümraniyespor'un hala burada olduğu, pes etmeyeceği mesajını vermemiz gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ MAÇA ODAKLANACAĞIZ"
Göreve geldiklerinde mental olarak çok düşmüş bir oyuncu grubuyla karşılaştıklarını aktaran Er, şöyle konuştu: "Beşiktaş maçındaki görüntü bizi çok üzdü, hiçbir reaksiyon gösteremedik. Oyuncuları mental olarak ayağa kaldırmak için çok çaba sarf ettik. Alanya maçında bu toparlanma net şekilde görüldü. Bu galibiyet çok önemliydi. İki sol bekimizden yoksun bu maça çıktık. Popov ısınmada sakatlandı. Birçok oyuncumuz farklı bölgelerde oynamasına rağmen hep birlikte o arzuyu vereceğimizi konuştuk. Çok net bir skor aldık, çok mutluyuz ama yalnızca bir maç kazandık. Mental olarak başarabileceğimizi oyuncuların görmesi gerekiyordu. Bu anlamda çok değerli bir galibiyet, bunun mutluluğunu bugün yaşayacağız ancak ilk antrenman gününden itibaren önümüzdeki maça odaklanacağız. Bir maçta doğrudan 3 puan alacağımız toplam 5 maçımız kaldı"

"BUNU BEKLİYORDUK"
Ümraniyespor Teknik Direktörü, 3 gol atan ve 1 gol pası veren Umut Nayir'in performansı hakkında ise "Kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiriyor, bunu bekliyorduk. Geçen hafta da iyi oynadı, pozisyonlara girmesi doğru oynadığını gösteriyor. Bugün goller attı, bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Takımı sahiplenen ve arkadaşlarını motive eden çok özverili bir isim" değerlendirmesinde bulundu.

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