Umut Nayir Fenerbahçe'de

Umut Nayir transferi ile forvet hattını güçlendiren Fenerbahçe'de yıllar sonra bir buluşma da gerçekleşecek.

Ankaragücü'nün eski golcüsü olan Umut ile aynı takımın eski hocası İsmail Kartal ve eski kaptanı olan Altay Bayındır; Fenerbahçe'de tekrardan buluşacak.

Başarılı futbolcunun gelecek sezon sarı lacivertli takımın hücum hattında önemli bir rol alacağı ifade edildi. Geride kalan sezonda Eyüpspor'dan kiralık olarak formasını giydiği Ümraniyespor'da 33 resmi maça çıkan 29 yaşındaki Umut Nayir, bunların 30'unda müsabakaya ilk 11'de başladı. 2790 dakika sahada kalan oyuncu 18 gol, 3 asist ile skora katkı sağladı.