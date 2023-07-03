Umut Nayir Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, milli forvet Umut Nayir ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Deneyimli futbolcu, sağlık kontrolleri ve sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a gelecek.

Umut Nayir Fenerbahçe'de

Umut Nayir transferi ile forvet hattını güçlendiren Fenerbahçe'de yıllar sonra bir buluşma da gerçekleşecek.

Ankaragücü'nün eski golcüsü olan Umut ile aynı takımın eski hocası İsmail Kartal ve eski kaptanı olan Altay Bayındır; Fenerbahçe'de tekrardan buluşacak.

Başarılı futbolcunun gelecek sezon sarı lacivertli takımın hücum hattında önemli bir rol alacağı ifade edildi. Geride kalan sezonda Eyüpspor'dan kiralık olarak formasını giydiği Ümraniyespor'da 33 resmi maça çıkan 29 yaşındaki Umut Nayir, bunların 30'unda müsabakaya ilk 11'de başladı. 2790 dakika sahada kalan oyuncu 18 gol, 3 asist ile skora katkı sağladı.

Öne Çıkanlar
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Uyku boşanması nedir? Uyku boşanması ne anlama geliyor?
Uyku boşanması nedir? Uyku boşanması ne anlama geliyor?
Titanik enkazında dalışta patlayan Titan yolcularının son anları ortaya çıktı
Titanik enkazında dalışta patlayan Titan yolcularının son anları ortaya çıktı
Son Haberler
CHP’li vekilden art arda değişim çıkışları ‘Mevcut kadrolarla defalarca seçime girseniz de farklı bir sonuç alamazsınız’ Siyaset
CHP’li vekilden art arda değişim çıkışları ‘Mevcut kadrolarla defalarca seçime girseniz de farklı bir sonuç alamazsınız’
Brozovic resmen Al Nassr'da Spor
Brozovic resmen Al Nassr'da
Yolcu otobüsündeki 5 kilo uyuşturucuyu 'Bıçak' buldu; 5 gözaltı Güncel
Yolcu otobüsündeki 5 kilo uyuşturucuyu 'Bıçak' buldu; 5 gözaltı
Ünlü SGK uzmanı Özgür Erdursun memur ve emekliye yapılacak zammı açıkladı Memur ve Emekli
Ünlü SGK uzmanı Özgür Erdursun memur ve emekliye yapılacak zammı açıkladı
Gerrard Al-Ettifaq'ın başına getirildi Spor
Gerrard Al-Ettifaq'ın başına getirildi
Son Dakika... Erdoğan tarih verdi: Memur ve emekliye sözümüzü tutacağız Güncel
Son Dakika... Erdoğan tarih verdi: Memur ve emekliye sözümüzü tutacağız
Alanyaspor'a Brezilya'dan transfer Spor
Alanyaspor'a Brezilya'dan transfer