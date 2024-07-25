Umut Nayir'in yeni takımı belli oldu

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Pendikspor'a transfer olan ve Fenerbahçe'ye geri dönen Umut Nayir, yeniden Fenerbahçe'den ayrılıyor.

Milli futbolcu, UEFA listesinde kendisine yer bulamamıştı.

Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan Umut Nayir'in yeni adresi belli oldu.

KONYASPOR İLE ANLAŞTI

Fenerbahçe ve Konyaspor, Umut Nayir'in transferi konusunda anlaşma sağladı.

Umut Nayir, Konyaspor ile sözleşme görüşmelerine başladı.

FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe'ye geçen sezon yaz transfer döneminde katılan Umut Nayir, Sarı-lacivertli ekiple 11 maçta süre aldı ve gol veya asist üretemedi.

Devre arasında kiralık olarak katıldığı Pendikspor ile 18 maçta oynayan milli futbolcu, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.