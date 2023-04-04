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UNESCO’dan ABB çocuk meclisi üyelerine 'patrimonito' sertifikası

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyelerine yönelik UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından 'UNESCO Dünya Mirasları ve Somut Olmayan Kültürel Miraslarımız' semineri gerçekleştirildi. Seminer sonunda Çocuk Meclisi üyelerine, 'Genç Dünya Mirası Koruyucusu' anlamına gelen 'Patrimonito' sertifikası verildi.  

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 12:27
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UNESCO’dan ABB çocuk meclisi üyelerine 'patrimonito' sertifikası

UNESCO’dan ABB çocuk meclisi üyelerine 'patrimonito' sertifikası
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ANKA'da yer alan habere göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi çalışmaları kapsamında UNESCO Dünya Mirasları ve Somut Olmayan Kültürel Miraslarımız bilgilendirme semineri düzenlendi.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından gerçekleştirilen seminerin sonunda ABB’nin 27. Dönem Çocuk Meclisi üyelerine Genç Dünya Mirası Koruyucuları anlamına gelen Patrimonito sertifikaları verildi.  

HEDEF KÜLTÜREL MİRASI TANITMAK VE KORUMAK

Kültürel mirasın tanınmasına ve korunmasına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan seminerde, Türkiye Milli Komisyonu Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Raportörü Bilge Tüzel ileDünya Mirası Gezginleri Derneği kurucusu ve dünyada en çok Unesco Dünya Mirası gezme rekorunun sahibi olan Atila Ege yer aldı.

Dünya Mirasına üye olan yerleri ve adaylıkları ilan edilen noktaları slayt gösterisi eşliğinde anlatan konuşmacılar; UNESCO’nun tüm dünyada sürdürmekte olduğu çalışmalar hakkında da açıklamalar yaparak üyelerin sorularını yanıtladı.

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