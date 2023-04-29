Üniversite Hulusi Akar için vizeleri erteledi

Kayseri’den milletvekili adayı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın düzenleyeceği konferans için Kayseri Üniversitesi’nde vizelerin iptal edildiği ortaya çıktı.

Üniversite Hulusi Akar için vizeleri erteledi

Editör: Oğuz OK

Konuyu gündeme taşıyan İYİ Parti Kayseri Milletvekili adayı Hüseyin Cengiz Gürbüz, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'ya sosyal medya hesabından sorular yöneltti.

“Vize haftası olduğu halde vizeleri iptal edip aceleyle AKP Kayseri Birinci sıra adayı Hulusi Akar'a sipariş üzerine konferans verdirmek ve öğrencilerin konferansa katılımlarını zorunlu tutmak neden?” diyen Gürbüz, şöyle devam etti:

“Sayın Rektör, Kayseri Üniversitesi'ni AKP'nin propaganda mekanı haline mi dönüştürdünüz? Siyaseti bırakın ve bilim üretin. Sizden beklenen, Türkiye'nin geleceğine yönelik bilimsel çalışmalara öncülük etmenizdir. Siyaset düşünüyorsanız görevinizi bırakın ve siyaset sahnesine inin.”

Milli Savunma Bakanı Akar, AKP’den Kayseri milletvekili adayı olmuştu.

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