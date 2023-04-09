Üniversite oruç mobingini böyle savundu. Öğle yemeğini kaldırıp sadece iftar menüsü getirmişlerdi

Yaklaşık bin personeli olan Artvin Çoruh Üniversitesi’nin yemekhaneyi ramazan ayı nedeniyle gün içinde kapattığı ve öğle yemeği çıkarmayı bıraktığı, yalnızca iftar programı eklendiği ortaya çıkmıştı.

Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre üniversite yönetimi, açıklama yaptı. Ramazan'dan bu yana öğle yemeği çıkarılmadığını doğrulayan üniversite, diğer yandan “haberin gerçeği yansıtmadığını” savundu.

Açıklamada, “Artvin Çoruh Üniversitesi’nde, personelden yeterli sayıda talep gelmediği için öğle yemeği hizmeti verilmemiştir. Üniversite yönetimi, oruç tutmayanların mağdur olmaması için hem merkez yerleşke hem de Seyitler yerleşkesindeki kantinleri açık tutmuştur” denildi.

Akademisyenler ise kendilerine yemek konusunda görüş sunulmadığını, yemekhanenin doğrudan ramazan ayının gelmesiyle birlikte gün içinde kapatıldığını söyledi.