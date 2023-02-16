Üniversite sınıfı depremzedeler için eczaneye dönüştürüldü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da üniversitenin sınıfı eczaneye çevrildi. Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerde en çok hasar gören şehirlerden biri Adıyaman oldu. Depremin ardından gönüllü eczacılar tarafından Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesinin giriş katında eczane oluşturuldu.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen gönüllü eczacılar, depremzedeler ve enkazda görev alan personelin ilaç ihtiyacını karşılamak için çalışıyor. Eczacı Simge Ercan, AA muhabirine, kente İstanbul'dan gönüllü olarak geldiğini belirtti.

Depremzedelere ve enkazlarda görev alan ekiplere yardımcı olmak istediklerini ifade eden Ercan, depremde ecza depoları da zarar gördüğü için ilaç temininde zorlanıldığını aktardı.

Depremzedelerin, ihtiyaçları olan ilaçları sınıfta oluşturdukları eczaneden temin edebildiğini belirten Ercan, arama kurtarmada çalışanların da ellerinin zarar gördüğünü ve kreme ihtiyaç duyduğunu söyledi. Ercan, "İnsanlar zor durumda. Üzgünüz. Herkesin başı sağ olsun. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Umarım insanlara dokunabilmişizdir." şeklinde konuştu.

Aybüke Kırbacı da üniversitedeki sınıfın dışında çadırda da hizmet verdiklerini bildirdi.

AA