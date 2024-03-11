Üniversiteliler için 'Çamaşır Kafe' açıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin çamaşır yıkama sorununu Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hayata geçirdiği ‘Çamaşır Kafe’ sayesinde çözüme kavuşturdu.

Mersin Üniversitesi’ne oldukça yakın bir mesafede bulunan kafede 8'er adet çamaşır yıkama ve kurutma makinesi bulunuyor. Öğrenciler he makinelerden hem de çamaşır deterjanı ve ütü hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanıyorlar. Kafe hafta içi 08.00-17.00, cumartesi günleri ise, 09.00- 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Sıra bekleme derdi olmadan çamaşırlarını temiz ve hijyenik bir ortamda yıkayan öğrenciler, dışarıda maliyetli olan bu uygulamadan belediye sayesinde kurtularak hem paradan hem de zamandan tasarruf sağladıklarını belirtiyor.

Çamaşır Kafe sorumlusu Cengiz Sevinç Çamaşır Kafe'nin sağladığı hizmetler ve öğrencilere sunduğu ortam hakkında açıklamalarda bulundu: çamaşırlarını yıkamak isteyen öğrencilere ücretsiz deterjan ve yumuşatıcı da verdiklerini, bütün bu işler yapılırken öğrencilerin çay ve kahve içebileceği oturma alanları bulunduğunu da bildirdi.

Çamaşır Kafe’den hem yurtta, hem de evde kalan öğrencilerin faydalandığını söyleyen Sevinç, “Çamaşır Kafe açıldığı günden bu yana bin 150 öğrencimiz buraya kayıt olmuş durumda. Bu kayıtlarla toplam 6 bin 500 yıkamamız var. Deprem zamanı da Çamaşır Kafe’mizi depremzedelere açtık ve yakın çevredeki 115 depremzedemiz de buradan faydalandı” dedi.

Çamaşır Kafe'nin öğrencilerin bütçesine iyi geldiğini Sevinç, “Öğrencilerin elektrik, su ve deterjan giderlerine bir katkımız oluyor. Aynı zamanda öğrenciler buraya gelip çamaşırlarının yıkanmasını beklerken kitap okuyup, satranç oynayabiliyorlar. Burada güzel vakit geçiriyorlar” diye konuştu.

Mersin Üniversitesi’nde İngilizce Öğretmenliği 3.sınıf öğrencisi olan Gökay Göçmen, Çamaşır Kafe’yi haftada 2 kez kullandığını ve bu hizmetin oldukça faydalı olduğunu dile getirdi. Evde kaldığını ve elektrik, su, deterjan gibi masraflardan tasarruf edebilmek için Çamaşır Kafe’yi kullandığını söyleyen Göçmen, “Biz öğrenciler için çok yararlı bir uygulama. Evinde çamaşır makinesi olmayan veya ücretli çamaşır yıkama hizmeti sunan konaklama yerlerinde kalan öğrenciler için ideal bir hizmet. Buraya birinci sınıftan beri geliyorum. Birinci sınıftayken evde kalmıyordum. Ücretli konaklamalı bir yerde kalıyordum ve o zaman 10 liraya bir kez çamaşır yıkayabiliyorduk. Ondan sonra burayı keşfettim ve buraya gelmeye başladım” dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesinin öğrenci dostu bir belediye olduğunu ifade eden Göçmen, “Sahilde açtığı kafeler, Mahalle Mutfakları ve okuma salonları, bunun büyük örnekleri” şeklinde konuştu.

Şehir ve Bölge Planlama 4. Sınıf öğrencisi Onur Yüksel ise, Çamaşır Kafe’nin en sevdiği özelliğinin sosyalleşmelerine imkân tanıması olduğunu söyledi. Yüksel, “Burada satranç oynayıp, kitap okuyabiliyoruz. Buraya gelen arkadaşlarla da tanışabiliyoruz. Buraya gelip çamaşırlarımızı yıkıyor, kurutuyor ve ütüleyebiliyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bize bu imkânları ücretsiz bir şekilde sunuyor. Bu imkânlar sayesinde öğrenci evimizde elektrik, su ve deterjan faturasından tasarruf etmiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.