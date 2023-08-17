Üniversiteye bakın hele adrese teslim ilan verdi: Kukla alanında çalışmalar yapmış olması şart. Bari şurada oturur TC'si şudur' deseydiniz

İlanı görenler, 'Bari şurada oturur, TC'si şudur' deseydiniz demekten kendini alamadı. Muş Alparslan Üniversitesi’nde kişiye özel olduğu tahmin edilen kadro ilanında “Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi” bölümüne alınacak doçentin “Fen eğitiminde drama ve kukla alanında çalışmalar yapmış olması” istendi.

Üniversiteye bakın hele adrese teslim ilan verdi: Kukla alanında çalışmalar yapmış olması şart. Bari şurada oturur TC'si şudur' deseydiniz

Cumhyuriyet'ten Cengiz Karagöz'ün haberine göre, üniversitenin matematik ve fen bilimleri eğitimi bölümü için alınacak “doçent” için “Fen eğitiminde drama ve kukla alanında çalışmalar yapmak” koşulu arandı. YÖK-Tez’in internet sitesinden incelendiğinde ise bu alanda tez yazan yalnızca bir kişinin olduğu görüldü.

Diğer yandan geçen günlerde yayımlanan Bitlis Eren Üniversitesi’nde açılan doktor öğretim üyesi ilanında, “Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında doktora yapmış olmak ve misyonerlik ve mülteciler konularında çalışmaları bulunmak” koşulu arandı.

Ayrıca Anadolu Üniversitesi’nde açılan doktor öğretim üyesi ilanında ise “İktisat alanında doktora mezunu olmak ve mutluluk ekonomisi konularında çalışmalar yapmış olmak” detaylı olarak belirtildi. Söz konusu başvuru şartları eğitimciler tarafından “adrese teslim ilan” olarak yorumlandı.

"RAPOR NİTELİĞİNDE"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, bu tür uygulamaların eğitimi niteliksiz bir hale getirdiğini savundu. Özbay, “Bilimin, sorgulamanın, özgür düşüncenin yuvası olması gereken akademinin ne hale geldiğini gösteren en iyi örneklerden biri ise açılan kadro ilanları. Çoğu zaman kişiye özel tanımlar, bölümle ilgisi olmayan kriterler, gerici çevrelere yaranma ve onların isteklerini yerine getirme çabalarıyla dolu olan kadro ilanları, nasıl bir akademi yaratılmaya çalışıldığının adeta raporunu veriyor” diye konuştu.

Muş Alparslan Üniversitesi'nin eski Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, 17 Şubat tarihinde üniversite personeline bir yazı göndererek zorla bağış toplamaya başlamıştı. Rektör Polat’ın imzasının yer aldığı yazıda, “Şahsi tanıklığım odur ki milleti yardıma koşmadıkça dünyadaki hiçbir devlet böyle bir afetin yükünü tek başına taşıyamaz, yaralarını saramaz. Herkes elini taşın altına koymalıdır” denilmişti.

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