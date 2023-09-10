Ünlü antrenör Aslan Hafızoğlu otel odasında ölü bulundu

Vücut geliştirme sporcusu, ünlü antrenör Aslan Hafızoğlu Beykoz'daki bir otelin odasında ölü bulundu.

Ünlü antrenör Aslan Hafızoğlu otel odasında ölü bulundu

Vücut geliştirme sporcusu ve antrenörü Aslan Hafızoğlu'nun Beykoz Kavacık'ta bulunan bir otel odasında ölü bulunduğu öğrenildi.

Hafızoğlu'nun bir süre önce evden ayrılıp otele yerleştirdiği, kendisinden haber alamayan eşinin ihbarı üzerine polisin harekete geçtiği belirtildi.

Otele giden ekipler odasına girdiğinde Hafızoğlu'nun yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede ünlü antrenörün öldüğü belirlendi.

Odada ise çok sayıda ilaç ve alkol şişesi bulundu.

Polis inceleme başlattı.

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