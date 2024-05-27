Ünlü astrolog Meral Güven Fenerbahçe'den intikamını aldı

Trendyol Süper Lig’in 38. Haftasında lider Galatasaray deplasmanda Konyaspor’a konuk oldu.

Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 3-1 geçti.

24. ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

Bu sonuç ile birlikte 102 puana ulaşan Galatasaray ligin son haftasında 24. şampiyonluğunu ilan etti.

Geçtiğimiz hafta Galatasaray’ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek şampiyonluk umutlarını son haftaya bırakan Fenerbahçe ise İstanbulspor’u 6-0 mağlup etsede sarı-kırmızılıların 3 puan gerisinde kalarak ligi 2. Sırada bitirdi.

MERAL GÜVEN HERKESİ ŞAŞIRTTI

Yaşananlar sonrası Fenerbahçeli taraftarlar büyük bir üzüntü yaşarken haftalardır Fenerbahçe’nin mucizevi bir şampiyonluk yaşayacağını söyleyen Astrolog Meral Güven’in paylaşımı herkesi şok etti.

"ALLAH'A ŞİRK KOŞMAK NEYMİŞ GÖRDÜNÜZ MÜ"

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Meral Güven Fenerbahçelilere ağır sözler kullanarak, "Geçen yıl ölmüş çocuğuma küfrettiniz. Allah’a ortak koşmak neymiş gördünüz mü? Rabbim sana şükürler olsun, dualarımı kabul ettin. Beni Allah gibi gördünüz, alın bakalım. Böyle hevesinizi kursağınızda bırakırlar" dedi.

Meral Güven devamında ise şu paylaşımları yaptı: