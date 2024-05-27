Fenerbahçe taraftarı şampiyonluk kutlayan Galatasaraylıları vurdu

Kaynak: Haber Merkezi / DHA
Fenerbahçe taraftarı şampiyonluk kutlayan Galatasaraylıları vurdu

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına gölge düştü.

Trendyol Süper Lig’in 38. Haftasında Konyaspor’u 3-1 mağlup eden Galatasaray 102 puana ulaşarak 24. Şampiyonluğunu ilan etti.

Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından yurdun dört bir yanından yüzbinlerce taraftar şampiyonluğu kutlamak için sokağa indi.

Ülkenin her yeri sarı-kırmızılı renklere boyanırken Bağcılar’daki kutlamalarda istenmeyen olaylar gerçekleşti.

Şampiyonluk kutlamaları sırasında Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları Göztepe Meydanı'ndan karşı karşıya geldi. Çıkan tartışmada bir Galatasaray taraftarı Fenerbahçe taraftarı olduğu iddia edilen bir kişi tarafından silahla vuruldu.

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