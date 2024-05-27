Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a olay suçlamalar

Trendyol Süper Lig’in son haftasında İstanbulspor’u 6-0 mağlup etmesine rağmen şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş’tan flaş bir hareket geldi.

Sosyal medya hesabından Galatasaray’ın şampiyonluğu üzerine bir paylaşımda bulunan Mert Hakan Yandaş bazı engelleri aşamadıklarını söyledi.

Yandaş yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"ŞEREF KİMİLERİ İÇİN AĞIR BİR YÜKTÜR"

"Bu büyük taraftara hak ettiği mutlulukları yaşatmak için terimizin son damlasına kadar savaştık, ama bazı ENGELLER vardı aşamadık. 'Çamurlu' sahalardan geçtik ama hiç 'KİR' içinde olmadık. 'Şeref' kimileri için taşıması ağır bir yüktür. Sonuna kadar FENERBAHÇE."