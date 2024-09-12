Ünlü banka Türkiye'de sığınmacılara kredi verecek

Türk Bankacılık piyasasında 25'nci yılını kutlayan Aktif Bank'dan dikkat çeken bir karara imza atmaya hazırlanıyor. Banka yasal göçmenler olarak adlandırdıkları sığınmacılara da kredi verecek. Banka bunun yanında yapay zeka ile kredi vermeye hazırlanıyor.

Aktif Bank Genel Müdür Ayşegül Adaca Oğan, bu programların yasal göçmenler gibi dışlanmış gruplara ulaşmaya çalışacaklarını ifade etti. Oğan, bu kararla birlikte yapay zeka destekli çözümler yaklaşacaklarını ve kredi konusunda düşük skoru bulunan kişileri fırsat tanıyacaklarını açıkladı.

Kredi skoruna dayalı bir sistemden öte ödeyebilme gücü ve etik değerler gibi kriterlere odaklandıklarını kaydeden Genel Müdür Ayşegül Adaca Oğan, bankanın yasal göçmenler için 40 ile 50 milyon liralık bir kredi programı geliştirdiklerini belirtti.

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170 FARKLI PASAPORTTAN MÜŞTERİ

Bankanın 170 farklı pasaporta sahip müşteri portföyü olduğunu kaydeden Oğan, bu yolla 500 binden fazla aktif müşteriye ulaştıklarını ifade etti.

Yasal göçmenlere hızlı ucuz para transferi sistemi UPTION üzerinden kredi vermek olduğunu kaydeden Oğan, legal göçmenlerin kredi ihtiyacının hiçbir bankada karşılığının olmadığını söyledi. 40-50 milyon liralık kredi programı hazırlayıp, izlemek istediklerin söyledi.

Aktif Bank, 2024 yılının ilk yarısında 2.1 milyar TL net kâr elde etti ve yıl sonunda 4 milyar TL'nin üzerinde bir kâr hedefliyor.