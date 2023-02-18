﻿Ünlü cerrah Dr. Mehmet Öz'den Hatay'da hastane ziyareti

ABD'de yaşayan dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde afetzedeleri ziyaret etti. Dr. Mehmet Öz ile kalp ve damar cerrahı Halit Yerebakan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok illerden biri olan Hatay'a geldi. Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne ziyarette bulunan ikili, hasta ve yaralılarla görüştü. Hasta yakınlarıyla da sohbet eden Dr. Öz, ailelerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin Pensilvanya'da Cumhuriyetçilerden senatör adayı olan Dr. Mehmet Öz, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde afetzedelere ziyarette bulundu. Mehmet Öz, General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'nde yıkılan binanın enkazından 296. saatinde sağ çıkarılan ve Mustafa Kemal Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi edilen Samir Muhammed Accar'la da görüştü.