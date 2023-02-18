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Ünlü cerrah Dr. Mehmet Öz'den Hatay'da hastane ziyareti

Amerika'da yaşayan ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz, Antakya'yı ziyaret etti. Cumhuriyetçilerden Pensilvanya senatör adayı olup, seçimi kaybeden Öz, hastanedeki depremzedelerle görüştü.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 16:43
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Ünlü cerrah Dr. Mehmet Öz'den Hatay'da hastane ziyareti

Ünlü cerrah Dr. Mehmet Öz'den Hatay'da hastane ziyareti
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ABD'de yaşayan dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde afetzedeleri ziyaret etti. Dr. Mehmet Öz ile kalp ve damar cerrahı Halit Yerebakan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok illerden biri olan Hatay'a geldi. Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne ziyarette bulunan ikili, hasta ve yaralılarla görüştü. Hasta yakınlarıyla da sohbet eden Dr. Öz, ailelerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin Pensilvanya'da Cumhuriyetçilerden senatör adayı olan Dr. Mehmet Öz, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde afetzedelere ziyarette bulundu. Mehmet Öz, General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'nde yıkılan binanın enkazından 296. saatinde sağ çıkarılan ve Mustafa Kemal Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi edilen Samir Muhammed Accar'la da görüştü.

 

 

 

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﻿Ünlü cerrah Dr. Mehmet Öz'den Hatay'da hastane ziyareti
﻿Ünlü cerrah Dr. Mehmet Öz'den Hatay'da hastane ziyareti
﻿Ünlü cerrah Dr. Mehmet Öz'den Hatay'da hastane ziyareti
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