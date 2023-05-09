Ünlü çift Ahu Sungur ve Suat Sungur oğullarının maçını kaçırmıyor

Oyuncu Ahu ve Suat Sungur çifti, oğulları Ege Sungur'u maçlarda yalnız bırakmıyor.

Ünlü çift Ahu Sungur ve Suat Sungur oğullarının maçını kaçırmıyor

Erenköy Işık Spor Kulübü basketbol takımının kaptanı olan Ege Sungur'u, Ahu ve Suat Sungur çifti yalnız bırakmıyor.

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Takımdaki lakabı ''Duvar'' olan ve arkadaşları tarafından çok sevilen 18 yaşındaki Ege Sungur, 9 yaşından beri profesyonel olarak basketbol oynuyor.

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Yoğun programlarından fırsat buldukça oğullarının her maçını tribünde izlemeye özen gösteren Sungur çifti, oğulları Ege'nin basketboldaki başarısı ile gurur duyuyor.

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Türkiye Şampiyonası Ligi'nde şu an sekizinci sırada olan ve ilk dörde girme mücadelesi veren Ege için Sungur çifti; tribünlerde birer amigoya dönüşerek oğullarını hiç yalnız bırakmıyor.

Ahu Sungur uzun süre lisanslı basketbol oynadığını belirtirken, Ege’nin de basketbola olan yoğun merakında kendi payının da olduğunu söylüyor.

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