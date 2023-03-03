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Ahu Sungur ev sahiplerine ateş püskürdü. "Çürük çıkarsa kira geliri bitecek"

Bir Şansım Olsa programının sunucusu Ahu Sungur çileden çıktı. Olası İstanbul depremi günlerdir gündemdeyken evinde hasar tespiti yaptırmak istemeyenleri hedef alan Sungur "Bazı ev sahipleri de evlerinin yaşlarını küçültme peşinde" dedi.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 11:11
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"Çürük çıkarsa kira geliri bitecek" Ahu Sungur isyan etti

Ahu Sungur ev sahiplerine ateş püskürdü. ''Çürük çıkarsa kira geliri bitecek''
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Adını Feriha Koydum, O Hayat Benim, Binbir Gece dizilerinde rol alan ünlü oyuncu Ahu Sungur sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde.

Sosyal medyada aktif olan oyuncu olası İstanbul depremi gündemdeyken bina hasar tespiti yaptırmak istemeyenlere kızdı.

"Hani bazıları yaşlarını küçültür ‘küçül de cebime gir’ deriz. Şimdi bazı ev sahipleri de evlerinin yaşlarını küçültme peşinde… Kaç yıllık diyorsun? 86 ama 90’da oturmaya başladık. yani? 86 mı? Yok 90. Tabi canım…" diyen Ahu Sungur sitem etti.

Sungur paylaşımında "Binada 2 dairesi, bina altında 2 dükkanı var! 'karot’ aldırmak istemiyor, kendi binada oturmuyor! 99 depremine dayanmış bina öyle diyor… Zemin sağlam diyor! Karot aldırmak zarar veriyor yeaa diyor! Yalan! Çürük çıkarsa belediye 60 gün sonra yıkarım diyor çünkü kira geliri bitecek!" dedi.

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