Ünlü çift kırmızı halıya ilk kez el ele çıktı. Artık saklanmıyorlar

Kendisi gibi oyuncu olan Vincent Cassel ile evliliğinden Deva ve Leonie adında iki kızı bulunan Monica Bellucci'nin adı bir süredir yönetmen Tim Burton ile aşk yaşadığı konuşuluyordu.

14 Şubat Sevgililer Günü'nü Paris'te geçiren ve ilk kez el ele görüntülenen Monica Bellucci ve Tim Burton, romantik anlar paylaşırken, ikilinin çekilen fotoğrafları ise ünlü Paris Match Dergisi'nin kapağına basılınca da ilişki yaşadıkları ortaya çıkmıştı.

"ONA AŞIĞIM"

Monica Bellucci Tim Burton'ın birlikteliği, paparazzilerin çektiği fotoğraflarla belgelenmiş olsa da konuyla ilgili bir açıklama yapmamışlardı. Bellucci, 4 ay önce Elle France’a verdiği röportajda nihayet bu ilişkiyi resmi olarak açıklayıp usta yönetmenle birlikte olduğunu itiraf etti ve "Evet ona aşığım" demişti.

SEVGİLİSİNİN FİLMİNDE BAŞROLDE

Tim Burton ile sadece ilişki yaşamayıp aynı zamanda 'Beetlejuice 2' adlı filminde de başrolde yer alan Monica Bellucci, ilişkisi hakkında "Ne diyebilirim ki… Her şeyden önce onunla karşılaştığım için çok mutluyum. Bu, insanın hayatta karşılaşabileceği nadir anlardan biri. Adamı tanıyorum, onu seviyorum. Şimdiyse onu yönetmen yanıyla tanıyorum… Yeni bir macera başlıyor" ifadelerini kullanmıştı.

KIRMIZI HALIDA EL ELE

Tüm bunların ardından artık gizlenmeyi bırakan Monica Bellucci ile Tim Burton, bu kez kırmızı halıda ilk kez birlikte boy gösterdi. Çift, Belluci'nin başrolünde olduğu 'Diabolik Chi Sei' filminin 18'inci Roma Film Festivali'ndeki galasına katıldı. Böylece sürpriz aşıklar, ilişkilerini resmileştirmiş oldu.



