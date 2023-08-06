Ünlü doktor evinde bebeğini vurup intihar etti

Ünlü bir onkolog olan 40 yaşındaki doktor, dün lüks müstakil evinde önce bebeğini vurup sonra da intihar etti. Kadının ve bebeğinin cansız bedeni evde bulunurken soruşturma başlatıldı.

Ünlü doktor evinde bebeğini vurup intihar etti

New York’un en meşhur doktorlarından biri olan Dr. Krystal Cascetta, dün evinde bebeğini tabancayla vurup öldürdükten sonra namluyu kendine doğrulttu ve intihar etti.

Ülkenin en tanınan onkologlarından biri olan ve Mount Sinai Hastanesi’nde çalışan 40 yaşındaki Cascetta’nın neden böyle bir saldırı gerçekleştirdikten sonra intihar ettiği bilinmezken yetkililer harekete geçti.

Yetkililer bebeğin yaşı, ismi ve cinsiyeti ile ilgili bir açıklama yapmazken ABD medyası, Cascetta’nın Mart ayında doğum yaptığını aktardı. Olayın ardından Amerikan medyasına konuşan Cascetta’nın eşi Tim Talty, “Bize biraz zaman verir misiniz” dedi. Çift, 2019 yılında şatafatlı bir tören ile evlenmişti.

Kanser konusunda uzmanlaşan ve eşinin enerji verici besin üreten şirketine yardımcı olmakla bilinen Cascetta’nın düzenli spor yaptığı ve işinde de çok başarılı olduğu belirtildi. Yetkililer, “Bu olayın bir cinayet ve intihar olduğunu tahmin ediyoruz” dedi.

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