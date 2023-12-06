Ünlü dövüşçüden sürpriz karar: Başbakanlığa adaylığını açıkladı

Karma Dövüş Sanatları sporcusu Conor McGregor, İrlanda Başbakanlığı’na aday olduğunu açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ünlü dövüşçüden sürpriz karar: Başbakanlığa adaylığını açıkladı

Eski dünya şampiyonu Karma Dövüş Sanatları (MMA) sporcusu İrlandalı Conor McGregor, ring dışında da gündem olmaya devam ediyor.

Ünlü dövüşçü, flaş bir kararla İrlanda Başbakanlığı’na aday olduğunu açıkladı.

McGregor açıklamasında, "Eğer seçime girersem potansiyel rekabet: Gerry, 78 yaşında. Bertie, 75 yaşında. Enda, 74 yaşında. Her birinin kendi partisiyle kopmaz bağları var. Kendi partileri dışındaki kamuoyunun ne hissettiğini önemsemiyorlar. Partilerini yönetenler vs halkı yöneten ben. Bir de bana bakın, 35 yaşında. Oyunda genç, aktif, tutkulu, taze bir cilt. İyi bir dinleyiciyim. Destekleyiciyim. Uyum sağlayabiliyorum. Hiçbir partiye bağlılığım/ön yargım/kayırmacılığım yok. Parasal kaynak sağlayabilirim. İrlanda halkı, başkan olarak iktidarda ben olmazdım. İktidarda olan ben ve sen olurduk" ifadelerini kullandı.

AYNI ANDA 2 ŞAMPİYONLUK

Ünlü dövüşçü Conor McGregor, MMA kariyerine 2008'de adım atmış ve 2012'de Cage Warriors'ta tüy siklet ve hafif siklet şampiyonluklarını aynı anda kazanarak adını duyurmuştu. 2015'te UFC 194'te Jose Aldo'yu 13 saniyede nakavt ederek tüy siklet şampiyonu oldu, bu nakavt UFC tarihindeki en hızlı nakavtlardan biri olarak kayıtlara geçti.

KHABİB NURMAGOMEDOV İLE OLAYLI MAÇ

McGregor, 2018'de Dağıstanlı boksör Khabib Nurmagomedov ile din konusundaki tartışması nedeniyle yaşadığı olaylarla gündeme gelmiş ve Müslüman boksör Khabib Nurmagomedov ile karşılaştığı mücadeleyi kaybetmişti. İrlandalı boksöre bu karşılaşmanın ardından ring yasağı gelmişti.

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