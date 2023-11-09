Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada dev şirketin iflas edeceğini açıkladı. Milyonlarca müşterisi var

Yıllarca piyasada istikrarlı bir şekilde varlıklarını devam ettiren dev şirketler, art arda iflaslarla karşı karşıya kalmaya başladı.

Şirketlere fiziksel ve sanal çalışma alanları sunan girişim WeWork, 19 milyar dolarlık borcunu yeniden yapılandırmak amacıyla iflas başvurusunda bulundu.

"SIRADA AIRBNB VAR"

WeWork’un iflas başvurusunun ardından ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, sıradaki şirketi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Yeşilada, “ABD’nin en değerli girişimi iflas başvurusunda bulundu. WeWork’ten ders çıkarılmalı. Şimdi sırada Airbnb var.” dedi.

PANDEMİDE HASAR ALDI

Ev paylaşım ve rezervasyon uygulaması Airbnb, pandemi nedeniyle zarar görmüş ve bu nedenle Covid-19 krizinin yol açtığı nakit sıkıntısını aşmak için şirket, çalışanlarının %90’ını işten çıkarma kararı almıştı.

VERGİ KAÇIRDIĞI İDDİASIYLA 779 MİLYON EURO'YA EL KONULDU

İtalya’da vergi kaçırdığı gerekçesiyle kısa süreli konut kiralama şirketi Airbnb’nin 779 milyon Euro'suna el konuldu.

Milano Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, şirketin İrlanda’daki Avrupa genel merkezinin 2017-2021 yılları arasında 3,7 milyar euro tutarındaki gelire ilişkin yüzde 21’lik vergiyi ödemediği iddia edildi.

Airbnb’de 2017-2021 döneminde yöneticilik pozisyonunda bulunan 3 kişi hakkında da soruşturma sürüyor.