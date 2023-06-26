Ünlü ekonomisten bomba iddia: Akbabalar gelecek

'Akbaba Fonu'...Bir o kalmıştı. İşte ekonomister bu korkuyu değerlerdiriyor. Onlardan biri de Ekonomist Ali Ağaoğlu. TCMB'nin faiz kararını değerlendiren Ekonomis Ali Ağaoğlu Türkiye'nin kredi notunun junk (çok riskli) seviyesine düşme riskinin olduğunu belirterek akbaba fonların borsaya gelebileceğini belirttti.

Ekonomist Ali Ağaoğlu ve gazeteci Hakan Güldağ, Şans Sohbetleri’nde yeni dönemin ilk faiz kararını ve PPK’nın ‘kademeli’ para politikasını tartıştı. İkili, ‘rasyonel zemin’e geçiş sürecinin borsa ve kur hareketlerine olası yansımalarını ele aldı.

Ali Ağaoğlu "Yüzde 20-25 makul bir beklentiydi, “22,5’e anlaşırız” demiştim ben. Yüzde 15 o kadar kötü ki... “Eski politikanın devamının etkilerini henüz görmedik” diyerek yüzde 8.50’de bırakılsaydı, kendi içinde belki daha tutarlı bile olabilirdi" dedi.

Ekononimi Gazetesine faiz kararını değerlendiren Ağaoğlu "Merkez’in ana odağı enflasyonla mücadeledir. Ama diyorum ya ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Laflar iyi hoş da, yüzde 40’a yakın enflasyon beklentisi var. Doğalgaz ve asgari ücret etkisini katmıyorum bile. Buna karşılık ilk önemli fırsatta 650 baz puanlık bir faiz artışı yapıldı. Yüzde 15, bana biraz “mış gibi” yapılmış bir faiz artışı gibi geliyor" diye konuştu.

Ekonomist Ali Ağaoğlu, Merkez Bankası’nın faiz kararının yetersiz olduğunu belirterek yabancı yatırımcının Türkiye’de risk görmesi nedeniyle döviz girişinin olmayacağını söyledi. Ağaoğlu borsa kısmındaysa ancak ‘akbaba’ olarak tarif edilen fonlardan giriş bekliyor.

Ekonomi gazetesinin yayınında Hakan Güldağ’la gündemi değerlendiren Ali Ağaoğlu, Türkiye’nin kredi notunun ‘junk’ (yüksek riskli) seviyesine düşme riskinin olduğunu belirterek MB’nin kararını eleştirdi. Ağaoğlu’na göre yabancı yatırımcı, bu riski gördüğü için döviz kısmına giriş yaşanmayacak.

AKBABA FONU NEDİR

"Akbaba fonları, temerrüt olasılığı yüksek olan sıkıntılı menkul kıymetlere yatırım yapan hedge fonlarının bir alt kümesidir. Fon, ikincil piyasada yüksek indirimli fiyatlarla riskli borçlanma araçları satın alır İkincil Piyasa İkincil piyasa, yatırımcıların diğer yatırımcılardan menkul kıymet alıp sattıkları yerdir."