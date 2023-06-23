Özgür Demirtaş faizler arttığı halde doların neden yükseldiğini açıkladı

Özgür Demirtaş politika faizinin yüzde 8.5’tan yüzde 15’e yükselmesinin ardından doların neden halen yükselmeye devam ettiğini soran bir Twitter kullanıcısına cevap verdi.

Özgür Demirtaş’ın 6 maddelik cevabı ise şöyle oldu:

“1)Beklentiden çok daha az arttığı için

2)Sözlü yönlendirme yanlış olduğu için

3)Enflasyonun altında kaldığı için

4) Zaten seçim öncesi baskılandığı için

5) İhracatçı için Dolar bırakıldığı için

6) Yabancı yüksek Dolardan ülkeye girer diye”

FAİZ SONRASI ASGARİ ÜCRET

Para politikasındaki faizin yüzde 8.5 seviyesinden yüzde 15 düzeyine yükselmesinden önce açıklanan 11.402 TL’lik asgari ücret 482 Dolar’a denk gelirken, güncel Dolar/TL kuru (25.09) sonrasında asgari ücret 454 Dolar’a kadar geriledi.

Henüz zamlı asgari ücreti almayan milyonlarca vatandaşın cebinden 702 TL’lik bir eksilme meydana geldi.