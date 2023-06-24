Şakkadanak Necmettin fena yakalandı. "Vatan hainliği" dediği faiz artırımını savundu

Editör: Ayşe Memiş

Yıllar önce doların TL karşısında yükselişe geçtiği bir dönemde Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile birlikte katıldığı canlı yayında kullandığı "Şakkadanak satarım bir 10 milyon dolar, düşürürüm doları" ifadesiyle tanınan Necmettin Batırel yorumlarıyla gündemden düşmüyor.

“Şakkadanak" sözüyle hafızalara kazınan Necmettin Batırel bu kez yaptığı faiz değerlendirmesinde endisiyle çelişti.

Sosyal medya hesabından 11 Mayıs’ta “Yabancı yatırımcının ülkeye gelip yüksek fiyattan dövizi bozdurması için doları önce 25 TL’ye çıkaracaklarmış. Sonra faiz artışa gidilecekmiş. Bu vatan hainliği değil de nedir. Parayla ekonomiyi satıyorlar, yazıklar değil yuh olsun” diye paylaşım yapan Batırel bu kez tam tersini savundu.

Batırel, “Kurlardaki artış yabancı yatırımcıların ülkeye gelişine yolaçacak. Yüksek fiyattan dolar/euro bozdurup hisse senedi ve tahvil alacaklar. Merkez Bankası piyasalara müdahale etmeyecek, rezervlerdeki artış devam edecek” ifadelerini kullanarak kendisiyle çelişti.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR:

BATIREL: FAİZ YÜZDE 20'YE ÇIKARSA DOLAR 21 TL'YE DÜŞER

Öte yandan Batırel geçtiğimiz günlerde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Merkez Bankası'nın faizi artırması durumda dolar kurunun gerileyeceğini savunmuştu.

Doların yanı sıra altında da düşüş bekleyen Batırel, gram altının 1300 liraya kadar gerileyeceğini iddia etmişti.

Batırel, şu ifadeleri kullanmıştı:

Merkez Bankası politika faizini %20'ye çıkarırsa, dolar 21.00 TL'ye düşer. Bu durumda altının onsu 1950 dolarda kalsa dahi şu anda 1480 liradan satılan gram altın 1300 liraya iner.. Altında mevcut seviyeden satış yapın, düşünce alın.