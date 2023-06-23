Sabah gazetesi faiz artışını görmedi. İki yıldır halkı yanıltan yayınlar yaptılar

Sabah Gazetesi, günlerdir merakla beklenen Para Politikaları Kurulu toplantısında politika faizlerinin yüzde 15'e çıkarılmasını manşetine taşımadı.

Sabah gazetesi faiz artışını görmedi. İki yıldır halkı yanıltan yayınlar yaptılar

Patronlardünyası'nın haberine göre, sadece Türkiye değil dünyanın gözü de dün gerçekleştirilen Para Politikaları toplantısındaydı. Neticede, toplantı sonunda faizlerin yüzde 15'e çıkarılmasına karar verildi.

Tüm Türkiye'nin gündeminde olan bu konu, bugün tüm gazetelerin 1.sayfalarında ve manşetlerinde yer aldı. Sabah Gazetesi hariç.

Hükümete yakın Sabah Gazetesi haberi manşetinde veya 1.sayfasında en altta sadece bant olarak çok küçük bir şekilde yer vererek haberin ayrıntılarını ekonomi sayfalarında gördü.

Hürriyet, Cumhuriyet, Milliyet, Karar, Dünya, Ekonomim, Türkiye, Milli Gazete haberi manşetine taşırken Yenişafak, Akit, Akşam gazetesi de haberi 1.sayfalarından gördü

İşte o gazeteler:

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