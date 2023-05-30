Ünlü ekonomistten seçim yorumu: Türk lirasında işler çirkinleşebilir

Dünyaca ünlü ekonomist Timothy Ash, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci turu kazanmasının ardından Türk lirasında, "işlerin çirkinleşebileceğini" öne sürdü.

Ünlü ekonomistten seçim yorumu: Türk lirasında işler çirkinleşebilir

Bluebay Asset Management kıdemli analisti Timothy Ash, Türk lirası ve Türkiye'ye dair sosyal medya hesabında değerlendirmelerde bulundu.

İlk tur seçimlerinin ardından Erdoğan'ın kazanmasının beklenildiğini söyleyen Ash, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise yanlış aday olduğunu iddia etti.

Ash, “Büyük cari açık ve vadesi gelen kısa vadeli borçların ağırlığı göz önüne alındığında dolara olan talep çok büyük. Sınırlı döviz rezervleri ve büyük ölçüde negatif reel faiz oranları ile lira üzerindeki baskı ağır” dedi.

Merkez Bankası’nın Türk Lirası’nı serbest bırakacağını ve Türk Lirası’nın daha savunulabilir bir seviyeye geleceği savunan Ash, “Bakalım Erdoğan alışılmışın dışındaki para politikası görüşlerinden 180 derece dönüp Mehmet Şimşek gibi birini ekonomi ekibinin başına getirecek mi? Eğer bunu yapmazsa işler çirkinleşebilir” ifadelerini kullandı.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

Ash ayrıca, TL üzerindeki baskıyı hafifletmek için İsveç'in NATO üyeliği konusunda da taviz vermesini beklediğini aktararak, "Seçim öncesinde bu işten çıkarabileceği her türlü siyasi sermayeyi çıkardı, şimdi kazandı… Dolayısıyla İsveç'in önümüzdeki ay yapılacak NATO zirvesinde NATO üyeliğine kabul edilmesini bekliyorum” dedi.

Dolar/TL, seçimden sonraki ilk günde 20,10 seviyesinden işlem görürken Euro/TL kurunda ise 21,60 seviyesi aşıldı. Dolar kuru, geçen haftayı 20 liranın altında tamamlamıştı.

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