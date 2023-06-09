Kabile hayatının devam ettiği Papua Yeni Gine'nin Kinası 6.61TL yapıyor. Parayı koyacak cepleri yok ama paraları Türk Lirası'ndan değerli

Türk Lirası eridi gitti. Kabile hayatının devam ettiği Papua Yeni Gine Kinası Türk Lirası’ndan daha değerli oldu.

Kabile hayatının devam ettiği Papua Yeni Gine'nin Kinası 6.61TL yapıyor. Parayı koyacak cepleri yok ama paraları Türk Lirası'ndan değerli

Editör: Erhan Songür

Seçimlerinden ardından dövizdeki hareketlilik arttı. Türk Lirası hız kesmeden değer kaybediyor. Sadece dolar ve Euro karşısında değil diğer para birimleri karşısında da Türk Lirası eridi.

Derinleşen ekonomik kriz vatandaşın alım gücüne ket vurdu. Bulgar Levası, Azerbaycan Manatı, Gürcü Larisi derken Papua Yeni Gine parası Türk Lirası’ndan değerli oldu.

Hala kabile hayatının devam ettiği Papua Yeni Gine’de 20 Mayıs 2022’de 1 Kina, 4,60 Türk Lirasından işlem görüyorken 1 Kina 6.61 Türk Lirası’na kadar yükseldi. Şu anda da 6. 59 seviyelerinde ileriliyor. Dolayısıyla 1 yılda 1, 35 lira artış yaşandı.

Türk Lirası değer kaybettikçe kaybediyor. Ülkemiz, yabancılar için alışveriş cenneti haline gelirken, Türk vatandaşları geçinmekte dahi zorluk çekiyor.

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KABİLE HAYATI DEVAM EDİYOR

Yeni Gine Adası’nın doğu kısmını oluşturan Papua Yeni Gine, dünya üzerine kültürel çeşitliliğin en yoğun olduğu bölgelerden biridir Ülkede 800’ün üzerinde yerli dil konuşuluyor.Papua Yeni Gine’de kabile yüzlerce farklı kabile bulunuyor. Papua Yeni Gine adeta medeniyetin uğramamış olduğu farklı kültüre sahip bir yerdir.

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