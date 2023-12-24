Borsadaki cazip sektörler açıklandı

YENİÇAĞ - Özel Haber / Büşra Kapan

Gedik Yatırım Borsa İstanbul’da Yatırımcı Semineri düzenledi. Seminerde, ekonomik görünüm, borsa beklentileri ve portföy yönetimi gibi konulara değinildi.

Seminerde, Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı Özlem Deniz Şengül, Baş Ekonomist Serkan Gönençler ve Araştırma Direktörü Ali Kerim Akkoyunlu konuşmacı olarak yer aldı.

Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı Özlem Deniz Şengül mevcut ekonomik durum ve 2024 senesine ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Özlem Derici Şengül konuşmasından öne çıkanlar:

Şengül enflasyonda düşüşü yakalayacağını belirtti. Ama bu düşüşü görmeden önce mayıs ayında enflasyonun yüzde 70 seviyelerine kadar ulaşarak tepe yapması beklediğini bu tepeyi gördükten sonra düşüşün yaşanacağına vurgu yaptı. Temmuz ve ağustos aylarında enflasyonda ki düşüşün daha net şekilde yakalanacağını söyleyen Şengül, enflasyonun bu dönemde yüzde 40 seviyelerine kadar gerileme görüleceğinin altını çizdi.

Şengül TCMB tarafındaki beklentilerine de değindi: TCMB’nin faiz artırım döngüsüne bir süre daha devam edeceğini öngördüğünü söyledi.

Enflasyonu bastırabilmek ve kuru dengeleyebilmek adına bu sıkı para politikasının devam etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Şengül, ne zaman ki enflasyonda ve kurda istikrarlı bir düşüş sağlanırsa o zaman TCMB’de faiz indirim döngüsünün konuşulabileceğini söyleyerek şu dönemin erken olduğunu belirtti.

Şengül, 2024 senesine ilişkin kredi derecelendirme kurum beklentilerinden de bahsetti. Şengül kredi notu değerlendirmeleri için 2024 senesi ilişkin olumlu neticeler alınabileceğini söyleyerek, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’ye yönelik kredi notunda iyileştirmeler yapabileceğini belirtti.

Özlem Derici Şengül, cari açık tarafında da beklentilerini dile getirdi. Cari açıkta tepe bir noktayı geride bıraktığını belirterek cari açıkta görülen bu tepe sonrası bir dönüşün gelebileceğini söyledi.

Seminer katılımcılarından Baş Ekonomist Serkan Gönençler ekonomik görünüme ve gelecek döneme ilişkin beklentilerini sıraladı.

Serkan Gönençler’in konuşmasında öne çıkan detaylar:

Serkan Gönençler, yıl sonuna doğru enflasyonda düşüş yakalanacağını belirterek, ancak 2024 senesi için asıl düşüşün görüleceğini söyledi. Temmuz ve ağustos ayından itibaren enflasyonda bir miktar geri çekilmelerin başlayacağını söylerken, yıl sonu enflasyon tahmini için ise yüzde 42 seviyelerinde olabileceğini belirtti.

Gönençler reel değerlenmelerin arttığı bir dönemde olduğunu belirtti. Büyüme ve enflasyon ilişkisinin bağlantılı bir şekilde ilerlediğini söyleyerek enflasyonu bastırabilmek adına TCMB’nin uyguladığı sıkı para politikasının büyüme üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.

Gönençler bununla beraber uygulanan politikanın etkisiyle şu dönemde büyümede yavaşlamaların meydana gelebileceğini söyleyerek, büyümedeki yavaşlamanın etkisiyle beraber talepte azalışlar oluşabileceğini vurguladı.

1 senelik süre zarfında zorlu süreçler yaşanabileceğini vurgulan Serkan Gönençler, sıkı para politikasının etkisiyle büyümede oluşacak baskı 2. ya da 3. çeyrekte daha da hissedilir bir boyuta gelebileceğine vurgu yaptı.

TCMB’nin faizleri %45 seviyesi yakınlarında bir süre daha tutması halinde daha sağlıklı bir karar olabileceğini söyleyerek, 2024 yılı sene sonu Dolar/TL kuru beklentisinin ise 40 TL civarında olabileceğini belirtti. Fakat bu durumun tersine bir aksiyon oluşması halinde ise kurun 45 TL'yi görebileceğini söyledi.

Kurun 45’li seviyelere yükselmesi ile beraber enflasyonda da yükselişlerin yeniden ivme kazanabileceğini yüzde 60 ve 70 civarlarında bir enflasyonla karşı karşıya olunabileceğini söyledi.

Swap faizlerinde yeni bir düzenleme oluşabileceğini vurgulayan Gönençler, şu an için bu durum henüz erken görünse de ilerleyen süreçlerde kademeli şekilde swap faizlerine yönelik düzenlemelerin etkisiyle para politikalarında değişiklik yaşanabileceğini söyledi.

Swap faizinin artmasının önemi, TL'nin döviz karşısında değer kaybetmesini önler.

Serkan Gönençler genel olarak piyasa önerisi için şunları sırladı:

-TL mevduatı

-Eurobond

-Altın

Araştırma Direktörü Ali Kerim Akkoyun borsada 2023 senesinde yaşanan gelişmeler gelecek döneme ilişkin beklentiler ve cazip sektörlere dair ipuçlarını sıraladı.

Ali Kerim Akkoyunlu

2023 senesinde iki seçim arasında olumluya dönük kâr artışlarının Borsa İstanbul tarafında görüldüğünü söyleyen Ali Kerim Akkoyunlu, eylül ayında piyasanın doyum noktasına gelmesi ile beraber borsada bir ralli yaşandığını ancak şu an durağan bir sürecin hakim olduğunu belirtti.

Akkoyunlu borsa yatırımcısı için belirsiz bir dönemin devam ettiğini bunun sebeplerini şu şekilde:

Mevduat rakamları

Yeni seçim belirsizliği

Enflasyon muhasebesindeki belirsizlik

sıraladı.

Borsaya yılın ikinci yarısından itibaren yabancı yatırımcıların gelmesi beklenebilir. Ocak nisan ve mayıs arasında yatırımcılar borsada bir miktar zorluk çekebilir. Bu süreçler belirsizliklerden kaynaklı olarak yatırımcıyı zora sokabilir.

Ama yılın 2. yarısında ise borsa ve borsa yatırımcısı rahata kavuşacak.

Ali Kerim Akkoyunlu, borsada 2024 senesi için öne çıkabilecek sektörlere de değindi. Bu sektörleri şu şekilde sıraladı:

Demir Çelik

Elektrik

Gıda

Gıda perakende

Giyim

Giyim perakende

Sağlık

Savunma Sanayi

Telekomünasyon

Borsada sigortacılık sektörünün enflasyondan kaynaklı olarak zorlu bir süreç yaşayabileceğini söyleyen Akkoyunlu, enflasyonist baskılardan dolayı sigorta primlerinin artması gibi unsurların etkisiyle sigortacılık sektöründe zorluk yaşanabileceğini söyledi. Fakat 2024 senesinden sonraki dönemde sigorta sektörü için güzel ve önemli bir dönem olabileceğini de vurguladı.

Son dönemde özellikle 2023 yılında halka arz senesi olduğunu söyleyen Akkoyunlu, yatırımcılar araştırmadan sürekli olarak halka arzlara giriş yaptı bu da yatırımcı açısından riskleri artırdı dedi.

Akkoyunlu bu durumu sağlıklı bir yatırım aracına dönüştürebilmek için; halka arz olan şirketin izahnamelerinin mutlaka okunması gerektiğini, şirketlerin fiyat tespit raporlarının incelenmesi gerektiğini, şirketin geçmişinde ne kadar büyüdüğünü ve şirketin şimdi ne kadar büyüdüğünü incelemek gerektiğini söyledi.