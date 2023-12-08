Ünlü ekran yüzü Flash Haber TV’ye veda etti. Sosyal medyadan duyurdu

Flash Haber TV'de birden çok programı hazırlayıp sunan ve moderatörlüğünü üstlenen ünlü ekran yüzü Betül Begümhan Aydoğan, görevini bıraktığını açıkladı. Aydoğan ayrılık haberini sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

Medya Radar’da yer alan habere göre, sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayımlayan Aydoğan, "Veda zamanı… 1 yıldır çalıştığım Flash Haber TV ailesinden kendi almış olduğum karar doğrultusunda ayrılıyorum. Canlı yayında ve kamera arkasında birlikte emek verdiğimiz haber merkezinden reji ve teknik ekibe, mutfak hizmetinden idari yönetime herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

BEGÜMHAN AYDOĞAN KİMDİR?

Begümhan Aydoğan, 13 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aydoğan, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldu. Eğitimini tamamladıktan sonra iş hayatına atılan Aydoğan, 2011 yılında İhlas Haber Ajansı’nda muhabir olarak çalışmaya başladı.

Daha sonra Tele1 kanalına geçerek sunuculuk yapan Begümhan Aydoğan, Gün Ortası adlı programı sundu. Ardından Flash Haber TV’de Haberdar programını hazırlayıp sunmaya başladı. Ayrıca Serbest Kürsü adlı programda moderatörlük yaptı.