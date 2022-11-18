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Nusret Abu Dabi'de hesap rekoru kırdı. "Bunu paylaşmak ayıptır"

'Et tuzlama' (saltbae) hareketi ile şöhrete kavuşan ve dünya çapında tanınan Nusret, Abu Dabi restoranına ait bir adisyonu paylaştı. Nusret'in paylaştığı adisyondaki tutarı görenler ufak çaplı bir şok geçirdi.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 18:02
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Ünlü etçi Nusret Gökçe Abu Dabideki restoranında hesap rekoru kırdı

Nusret Abu Dabi'de hesap rekoru kırdı. ''Bunu paylaşmak ayıptır''
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Nusret Gökçe, dünya çapında 32 şube ile dev bir marka haline getirdiği restoran zincirindeki astronomik fiyatlarla sık sık gündeme geliyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan 39 yaşındaki ünlü işletmeciye, geçtiğimiz yıl dünya basınında da restoranındaki hesabın fotoğrafları paylaşılarak tepki gösterilmişti.

NUSRET ŞEFLERİNE SAATLİK ÖDEME YAPIYOR

Londra'da bulunan restoranın iş ilanında, başvuru sahibinin "Dünyanın en ünlü et lokantalarından birinde en iyi malzemelerle çalışacağı" ile övünülüyordu. İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; Nusret, restoranında işe aldığı şeflere saatlik ödeme yapıyor.

Verdiği saatlik 12 sterlinlik ücret ise menüdeki bir parça patates püresi veya mısır fiyatıyla eşdeğer. Bir başka deyişle, Nusr-Et'in imza işlerinden biri olan 630 sterlinlik altın tomahawk bifteklerinden birini yemek için şef 52 saatten fazla çalışmak zorunda kalacak.

3.1 MİLYON LİRALIK HESAP

Nusret, son olarak Instagram'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de açtığı restoranından bir hesap paylaştı ve "Kalite asla pahalı değildir" mesajını yazdı. Söz konusu adisyonda, 615 bin dirhem, TL cinsinden yaklaşık 3.1 Milyon TL ve "Servis ücreti dahil değildir" notu yazıyordu.

"DÜNYANIN ADALETSİZLİĞİ ANCAK BU KADAR TARİF EDİLEBİLİRDİ"

Nusret Gökçe'nin paylaştığı hesap 560 bin beğeni alırken, Türk ve yabancı takipçilerinden çok sayıda olumsuz yorum da geldi. İşte o mesajlar...

- Ben hesap ne kadar onu bile hesaplayamadım.

- Dünyanın adaletsizliği ancak bu kadar tarif edilebilirdi

- Parasıyla herkesle dalga geçiyor!

"BUNU PAYLAŞMAK AYIPTIR"

- Nusret tek masadan tüm personel, elektrik, kira ve su tankerinin parasını çıkarttı.

- Fatura paylaşmak da neyin nesi?

- Bunu paylaşmak ayıptır!

- Biri TL cinsinden bana anlatsın, beynim yandı.

- Bu kadar parayla bir daire almayı tercih ederim.

- Paylaşacak o kadar çok şey varken 3 milyonluk hesabı paylaşmak saçma.

- Gözüme şu not takıldı; Servis ücreti dahil değildir.

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yerli milli - komizm, sosyalizmde de politbüro üyeleri krallar gibi yaşardı.
18.11.2022 18:26
İnsanların şunla, bunla bazı kavramlarla aldatıldığının resmidir. bir tarafta firavunlar krallar gibi yaşarken diğer tarafta bazı insanlar kuru ekmeğe muhtaç yaşar. sosyalizm, kominizm diye bir şeyyok  
 
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