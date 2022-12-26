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Nusret'e bir yasak daha geldi. U.S. Open Cup'tan men edilmişti

Nusret Gökçe, Katar Dünya Kupası Finali'nde Arjantin'in Fransa'yı yenmesinin ardından kutlamalarda sahaya girmiş ve Messi ile görüntüleri gündem olmuştu. İşletmeci Nusret Gökçe, Amerika Birleşik Devletleri'nde süren U.S. Open Cup'tan men edilmişti. Nusret'e bir yasak daha getirildi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 06:30
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Dünya Kupası finali ardından sergilediği görüntülerle tepki çeken Nusret'e bir yasak daha geldi

Nusret'e bir yasak daha geldi. U.S. Open Cup'tan men edilmişti
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Dünya Kupası Finali'nde kutlamalarda sahaya girerek kupayı kaldıran et restoranları sahibi Nusret Gökçe'nin, ABD'nin Los Angeles kentinde yapılacak Rolling Loud müzik festivaline katılması da yasaklandı. 

Festivalin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, "Biz de Salt Bae'in Mart'taki Rolling Loud LA 2023'e katılmasını yasakladık" paylaşımı yapıldı. 

OPEN CUP'TAN DA MEN EDİLMİŞTİ

3-5 Mart arasında yapılacak festivalde Travis Scott, Future ve Lil Wayne gibi isimler de sahne alacak. Nusret geçen günlerde ABD'de süren futbol turnuvası U.S. Open Cup'ın finalinden de men edildi. 

'SALT BAE' NEDİR?

Nusret Gökçe, sosyal medyada popülerleşmesini sağlayan tuz dökme hareketi nedeniyle sıklıkla 'Salt Bae' diye anılıyor. 

FIFA, son olarak Nusret Gökçe'nin Dünya Kupası finali sonrası sahaya inmesiyle ilgili inceleme başlatmıştı.

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