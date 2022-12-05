5 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Vegan göstericiler, altın kaplama et satıyor diye, Nusret'in Londra'daki restoranını bastı

Vegan göstericiler, altın kaplama et satıyor diye, Nusret'in Londra'daki restoranını bastı

Nusret'in Londra'daki restoranında önceden rezerve edilmiş masalara oturan vegan göstericilerin olduğu bir grup, "Şu anda Birleşik Krallık'ta iki milyon insan gıda yardımlarına muhtaçken, fenomen şefler altın kaplama biftekleri bin sterlinden fazlaya satıyor. Biftek ve diğer kırmızı et çeşitlerinin çevresel olumsuz etkilerinin yüksek olduğunu biliyoruz" açıklamasını yaptı.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 13:30
Takip Et

Vegan göstericiler, ünü dünyaya yayılan Nusret Gökçe'nin Londra'daki restoranını bastılar

Vegan göstericiler, altın kaplama et satıyor diye, Nusret'in Londra'daki restoranını bastı
+
Aa
-

HalkTV' nin haberine göre Dünya genelinde son dönemde artan vegan destekli protestolardan Nusret de nasibini aldı.

Extinction Rebellion'a bağlı olan ve "bitki temelli gıda sistemiyle kitlesel yeniden doğallaştırma" kampanyası yürüten Animal Rebellion adlı gruptan sekiz kişi, dün akşam 18.00 sularında, Nusret Gökçe'nin Londra'nın merkezi bir bölgesi olan Knightbridge' deki et lokantasını basarak, önceden rezerve edilmiş masalara oturdu.

"BU RESTORANLAR BOZUK SİSTEMİN SEMBOLÜDÜR"

20 yaşındaki gösterici Ben Thomas, "Bu gibi restoranlar bozuk sistemin sembolüdür. Şu anda Birleşik Krallık' ta iki milyon insan gıda yardımlarına muhtaçken, fenomen şefler altın kaplama biftekleri bin sterlinden fazlaya satıyor. Biftek ve diğer kırmızı et çeşitlerinin çevresel olumsuz etkilerinin yüksek olduğunu biliyoruz" açıklamalarında bulundu.

RESTORAN ÇALIŞANLARI DIŞARI TAŞIDI

Gösterici grup tarafından paylaşılan videoda, bir kadının, restoran çalışanları tarafından sokağa çıkarıldığı ve kaldırıma oturtulduğu görülüyor. Yetkililer olay yerine polis memurlarının çağrıldığını, ancak protestocuların bölgeyi çoktan terk etmiş olmaları nedeniyle güvenlik güçlerinin olay yerine gitmesine gerek kalmadığını bildirdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

BJK gakko
5.12.2022 14:22
İnekler yelleniyor dünyayı kirletiyor, et yeme, yapay et ye bunlar hep emperyalizmin oyunu  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
1
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
2
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
3
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
4
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
﻿TOKİ'den Suriyelilere ev. Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı
5
﻿TOKİ'den Suriyelilere ev. Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı
﻿TOKİ'den Suriyelilere ev. Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
6
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
﻿Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Esad açıklaması. Cumhurbaşkanımız mesaj gönderiyor
7
﻿Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Esad açıklaması. Cumhurbaşkanımız mesaj gönderiyor
﻿Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Esad açıklaması. Cumhurbaşkanımız mesaj gönderiyor
﻿Rusya'dan Batıya sert petrol yanıtı. Bu kararı tanımayacağız
﻿Rusya'dan Batıya sert petrol yanıtı. Bu kararı tanımayacağız
﻿Rusya'dan Batıya sert petrol yanıtı. Bu kararı tanımayacağız
﻿Abdülhamid Han gemisi Taşucu-1'de sondaja başladı
﻿Abdülhamid Han gemisi Taşucu-1'de sondaja başladı
﻿Abdülhamid Han gemisi Taşucu-1'de sondaja başladı
﻿Bebek bezlerini açan polislerin ağzı açık kaldı
﻿Bebek bezlerini açan polislerin ağzı açık kaldı
﻿Bebek bezlerini açan polislerin ağzı açık kaldı
﻿Atılar selde sürüklendi! İnkumu sahili çöple doldu
﻿Atılar selde sürüklendi! İnkumu sahili çöple doldu
﻿Atılar selde sürüklendi! İnkumu sahili çöple doldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.