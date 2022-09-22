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Nusret spor yaptı Bodrum neden karıştı?

Dünyaca ünlü şef ve işletmeci Nusret Gökçe, Bodrum’da sabah sporuna çıkınca ünlü tatil beldesi karıştı. İşte detaylar…

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 10:39
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Nusret Bodrum'da spor yaptı! Gözde tatil beldesi karıştı

Nusret spor yaptı Bodrum neden karıştı?
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Tuzlama (Saltbea) hareketiyle dünyanın en çok tanınan restorantçısı olan Nusret Gökçe, Bodrum’da spor yapmaya kalkınca ünlü tatil beldesi karıştı.

Her fırsatta sporunu ihmal etmeyen Nusret, bugünlerde Bodrum’daki şubesinin başında işlerini takip ediyor. Bodrum’da da sporunu aksatmayan Nusret, her sabah koşuya çıkıyor. 

Günaydın'dan Bülent Cankurt'un yazısına göre önceki gün yine koşuya çıkan Nusret, bazılarını çok kızdırmış! Nusret koşarken, şoförü ve koruması araçla arkasından takip ediyormuş.

Dar bir sokağa geldiklerinde, arkasında araç trafiği oluşmuş. Arkadaki araçların sahipleri, yavaş yavaş giden koruma aracını sollayamayınca çok sinirlenmiş.
Bunu sosyal medyadan paylaşıp Nusret'e serzenişte bulunmuşlar. Nusret artık daha dikkatli olur herhalde.
 

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