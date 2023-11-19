Ünlü filmdeki bornoza rekor fiyat

1962 yılında yayınlanan James Bond filmindeki Ursula Andress’in giydiği bornoz açık arttırma da 90 bin pound’a (3 milyon lira) satıldı.

Ünlü filmdeki bornoza rekor fiyat

Sinema dünyasının en ünlü filmi olan James Bond açık artırmalarda da ön plana çıkmaya devam ediyor.

Son olarak da 1962 yapımı Sean Connery ve Ursula Andress’in rol aldığı Dr. No’da kullanılan bir bornoz koleksiyonerlerin önüne çıktı. Soluk mavi bornoz, hayranların favorisi Bond kızı Honey Ryder tarafından 007’ye kur yaparken giyildi.

Bornoz, tavan arasında yeniden keşfedildikten sonra satılan plaj kıyafetlerinin aksine, hiç Andress’te bulunmadı.

ekran-goruntusu-2023-11-19-142420.png

Çünkü başka bir yapım üzerinde çalışan Rank Films’in gardırop asistanı Maggie Lewin’a aitti.

Çekimler tamamlandıktan sonra bornoz, Lewin’a iade edildi ve Lewin daha sonra Andress’in şöhretinin ardından önemini fark ederek onu sattı.

Ancak şimdi en son sahibi, onu Londra’daki Entertainment Memorabilia Müzayedesi’nde satışa çıkardı.

Dr. No özellikle Andress’in bikinili görüntüleriyle dikkat çekti. Pek çok kişi sahneyi, film tarihinin en ünlü mayo sahnesi olarak niteledi.

Şu anda 87 yaşında olan Andress, bu rolün kendisine finansal bağımsızlık kazandırdığını ve hayatını değiştirdiğini söyledi.

ekran-goruntusu-2023-11-19-142552.png

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Yargıtay’dan savcıya emsal ceza Gündem
Yargıtay’dan savcıya emsal ceza
İki uçak havada çarpıştı Dünya
İki uçak havada çarpıştı
Askerden kaçmak için 20 bin Ukraynalı ülkeyi terk etti Dünya
Askerden kaçmak için 20 bin Ukraynalı ülkeyi terk etti
Yatırımcılar yaşadı 'Dev şirketler bu hafta para dağıtacak' Ekonomi
Yatırımcılar yaşadı 'Dev şirketler bu hafta para dağıtacak'
Yatakta en uyumlu burçlar açıklandı. Birbirleri için yaratılmışlar Gündem
Yatakta en uyumlu burçlar açıklandı. Birbirleri için yaratılmışlar
Hatay’da yıkılan duvarın altından 286'ncı günde ceset çıktı Gündem
Hatay’da yıkılan duvarın altından 286'ncı günde ceset çıktı
Hareket halindeki aracın üzerine ağaç devrildi. 2 ölü Dünya
Hareket halindeki aracın üzerine ağaç devrildi. 2 ölü