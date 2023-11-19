Ünlü filmdeki bornoza rekor fiyat

Sinema dünyasının en ünlü filmi olan James Bond açık artırmalarda da ön plana çıkmaya devam ediyor.

Son olarak da 1962 yapımı Sean Connery ve Ursula Andress’in rol aldığı Dr. No’da kullanılan bir bornoz koleksiyonerlerin önüne çıktı. Soluk mavi bornoz, hayranların favorisi Bond kızı Honey Ryder tarafından 007’ye kur yaparken giyildi.

Bornoz, tavan arasında yeniden keşfedildikten sonra satılan plaj kıyafetlerinin aksine, hiç Andress’te bulunmadı.

Çünkü başka bir yapım üzerinde çalışan Rank Films’in gardırop asistanı Maggie Lewin’a aitti.

Çekimler tamamlandıktan sonra bornoz, Lewin’a iade edildi ve Lewin daha sonra Andress’in şöhretinin ardından önemini fark ederek onu sattı.

Ancak şimdi en son sahibi, onu Londra’daki Entertainment Memorabilia Müzayedesi’nde satışa çıkardı.

Dr. No özellikle Andress’in bikinili görüntüleriyle dikkat çekti. Pek çok kişi sahneyi, film tarihinin en ünlü mayo sahnesi olarak niteledi.

Şu anda 87 yaşında olan Andress, bu rolün kendisine finansal bağımsızlık kazandırdığını ve hayatını değiştirdiğini söyledi.